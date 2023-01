Massa | escursionisti bloccati dalla nebbia sulle Apuane Salvati dal soccorso alpino

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La notte scorsa, 4 gennaio 2023, la stazione deldiCarrara) è intervenuta per aiutare due. I due 19 enni, originari di Siena, che si trovavano nella Valle degli Alberghi, sulla ferrata del Monte Contrario, erano rimastidopo il primo tratto della via che risulta attualmente chiusa per interventi di manutenzione L'articolo proviene da Firenze Post.

