Novella 2000

Per questo motivo ho deciso di prendere le distanze dai social.(...) Ad oggi se ricevo qualche commento sgradevole preferisco farmi una risata conche ha condiviso con me la stessa ...E ancora: 'Ad oggi se ricevo qualche commento sgradevole preferisco farmi una risata conche ha condiviso con me la stessa esperienza. Anche lei ha ricevuto insulti ingiustificati ... Martina Miliddi tagga Aka7even in una storia, lui la reposta Tommaso Stanzani ha raccontato la sua esperienza con le critiche sui social network e ha svelato chi è il suo preferito di Amici 22.Tommaso Stanzani ha rotto per la prima volta il silenzio in merito al suo inaspettato addio a Tommaso Zorzi, avvenuto ormai diversi mesi fa. Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani hanno formato una delle pi ...