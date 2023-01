Maria De Filippi contro la Carlucci «La guerra fa bene» | parla Milly

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Corre sempre sul filo la sfida degli ascolti tv tra Rai e Mediaset. Dopo il 6 gennaio, con il passaggio della Befana che porta tutte le feste via, ecco arrivare novità e riconferme nei palinsesti con C'è Posta Per Te e Tali e Quali al via da sabato 7. Non mancheranno anche altri programmi come The Voice Senior, Boomerisima, Stasera Tutto è Possibile, Non sono una Signora. Poi il Festival di Sanremo 2023 farà da padrone sul piccolo schermo. Nel frattempoprepara la nuova edizione de Il Cantante Mascherato che avrà come rivale il Serale di Amici 22. La conduttrice di Rai1 non si ferma, fresca del successo di Ballando con le Stelle, e scalda i motori per il prossimo impegno in onda a partire da sabato 18 marzo in prima serata. Sarà un 2023 molto impegnativo anche perDe: Amici su Canale 5 in ...