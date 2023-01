Mantovani vuole la quarta dose per tutti | strigliata a Meloni sui vaccini

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Alberto, direttore scientifico dell'Istituto Humanitas di Rozzano, viene considerata una delle voci più autorevoli sul Covid all'interno del campo della medicina e della scienza., intervistato da Repubblica, fornisce il proprio punto di vista sull'ultima ondata di contagi che ha travolto la Cina e ha messo in allerta pure l'Unione Europea: “La situazione in Cina è davvero preoccupante. Il punto è che i lorosono meno efficaci, non hanno la stessa capacità di indurre gli anticorpi di quelli basati sull'Rna messaggero. Mi preoccupare l'Africa, se c'è un'ampia fascia di cittadini non coperti e si verificano tanti casi possono nascere varianti”. Ma non tutte le notizie sulla pandemia sono così negative: “Abbiamo ancora a che fare con quello che qualcuno ha definito “sciame” di varianti di Omicron. ...