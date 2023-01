Mantova | dimessa per tre volte dall’ospedale | giovane mamma muore in casa

Virgilio Notizie

... e madre di due figli, residente nel quartiere Cittadella diè stata trovata dal marito. La ... La 37enne era stata in ospedale per la prima volta lunedì ed era statain codice verde. I ...'Persone senza cuore'e poi deceduta Il 27 dicembre un nuovo malessere, visita in codice ... Ora anche la comunità brasiliana, numerosa a, si è offerta di aiutare la procura per fare ... Mantova, mamma 37enne muore in casa: dimessa due volte dal Pronto soccorso nelle sue ultime 36 ore Si indaga per omicidio colposo per la morte di Paula Almeida, la giovane mamma di 37 anni di origini brasiliane, ma residente a Mantova.È stato aperto un’inchiesta per omicidio colposo sul caso di Paula Almeida, la giovane madre stroncata da un malore dopo essere stata dimessa ...