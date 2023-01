Manicure | da Giulia Salemi a Emma | le vip anticipano le tendenze 2023

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Nella creazione dello stile personale, lariveste un ruolo sempre più importante. Le mani si fanno protagoniste e diventano una scusa per farsi notare. Attenzione a non restare indietro: levanno e vengono e, dopo l’esplosione di colori di qualche stagione fa, si riscopre il piacere degli smalti dalle tinte neutre. Tra ledel, anche il ritorno dell’unghia corta: le lunghezze non scompaiono ma tendono a farsi più discrete. Le vip hanno anticipato i cambiamenti ed è per questo che guardando le loro mani negli ultimi mesi possiamo capire cosa andrà di moda nell’anno che inizia. Unghie corte e colori neutri Unghie corte e curate per Cristina ChiabottoE’ finita l’era delle unghie extralong? Qualcuna ancora le preferisce (vedi alla voceDe Lellis) ma la tendenza tra le ...