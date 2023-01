Manchester United | s'infiamma la pista Depay ma Xavi

...document.addEventListener("eventDFPready",function(o){googletag.cmd.push(function(){googletag.display("rcsad_Bottom1")})},!1) Dopo l'addio alCristiano ha deciso di fare tutto da ...Sorriso a metà in casadopo la vittoria per 3 - 0 contro il Bournemouth maturata nella notte. Infatti, nonostante il tris e il successo, i Red Devils hanno dovuto fare i conti con l'infortunio di Donny Van ...(Rompipallone – News sul calcio nazionale e internazionale) Mercato Manchester United, l’ipotesi curiosa. Joao Felix è l’obiettivo numero uno del Manchester United. Il Manchester United continua a ...Roy Carroll è un portiere classe 1977, aveva lasciato il calcio da qualche anno. Ma l’ex del Manchester United è tornato a giocare un match da professionista in Irlanda del Nord. Il ritorno non è stat ...