Manchester United | per la porta si guarda in casa del Crystal Palace

Tuttosport

La Juve vuole che Adrien Rabiot resti a Torino . E lo fa mettendo sul piatto una proposta che non è in grado di pareggiare quella giunta in estate dal, ma che per i nuovi standard bianconeri è da 'prendere o lasciare'. Il francese, che a giugno si libererà a parametro zero dai bianconeri, ha un contratto da 7 milioni di euro netti ...Commenta per primo Ilsta sondando il mercato degli attaccanti alla ricerca di un 9 puro e, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera ha messo nel mirino Olivier Giroud che resta in scadenza di ... Ronaldo e il calendario 2023 United: che imbarazzo a Manchester FOTO Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Il 2023 per la Premier League è già iniziato con gli ultimi due incontri della 18° giornata, che hanno visto cadere il Tottenham con l’Aston Villa, ed il Chelsea pareggiare con il Nottingham Forest… L ...