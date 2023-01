Manchester City | obiettivo blindare un giovane

La Gazzetta dello Sport

... eppure oggi il Tottenham è quinto in classifica, cinque punti dietro ilUnited ed ha già perso cinque partite in Premier League in stagione, più di Arsenal,e Newcastle ...L'ex centrocampista di Ajax,e Milan , Nigel De Jong, è il nuovo direttore tecnico dell'Olanda. L'ufficialità è arrivata con una nota della stessa federazione olandese, che specifica come il suo incarico sarà ... Quote Chelsea-Manchester City: il segno 2 è quotato 1.66 Nel big match che chiude la 19ª giornata la squadra di Guardiola cerca i tre punti contro i Blues, entrambe le squadre hanno alle spalle un mezzo passo falso da riscattare ...La 19ª giornata si chiude col botto a Stamford Bridge, Guardiola cerca i tre punti contro la (deludente) squadra di Potter ...