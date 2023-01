Malore improvviso in gravidanza | Elena se ne va a 27 anni senza conoscere il figlio che ha messo al mondo

ilgazzettino.it

TORTONA " I Carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della Compagnia di Tortona mercoledì mattina hanno soccorso un automobilista colto da unmentre guidava lungo via Sparpaglione. Le manovre anomale della vettura hanno insospettito i militari di pattuglia lungo la strada tortonese e quando l 'automobilista si è fermato ...Danilo Loria - - > Cinquefrondi piange la morte improvvisa del giovane Nico Varone. Il 37enne è deceduto per una Capodanno nella sua casa di Roma . Nico viveva e lavorava nella Capitale ma non aveva reciso i legami con la propria terra. Oggi il rientro del feretro di Nico a Cinquefrondi dove, dopo i ... Malore improvviso, trovato morto nella sua casa di Motta. A chiamare i soccorsi sono stati i vicini di casa ACQUAVIVA PICENA - Si è accasciato all'improvviso mentre effettuava un'operazione di giardinaggio in un'area verde ad Acquaviva Picena. Un malore che purtroppo non gli ha ...Tragedia in centro a Latina, dove un settantenne cliente abituale di un centro scommesse situato in via Giosuè Carducci, a due passi da Piazza del Popolo, è stato colto da ...