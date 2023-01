Majorino | “In Lombardia sfida apertissima Ma Fontana è impresentabile”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Pierfrancesco, il candidato della coalizione di centrosinistra e Movimento Cinque Stelle alle prossime elezioni regionali in, ha presentato ieri la lista civica a suo sostegno. L’allargamento della coalizione, di cui tutti i partiti parlavano, è evidente nelle candidature di nomi di primo piano di +Europa (come il consigliere in carica Michele Usuelli), l’ex parlamentare europea Monica Frassoni, i candidati di Possibile (il partito fondato da Pippo Civati) e alcuni amministratori locali come la sindaca di Arese Michela Palestra. Intanto circolano i sondaggi che indicano la coalizione molto vicina a quella del presidente uscente Attilio: il sondaggio Izi per La7 indica un distacco di 5 punti., quindi i sondaggi dicono che la partita è. Sente un cambio di ...

Il Fatto Quotidiano

E voilà: arriva, il "ghe pensi mi", per la, il deus ex machina del cambiamento, l'unto dal Signore per cancellare quel brutto e cattivo di nome Fontana. È stata, infatti, presentata al circolo El ...ALTRO CHE NON VAX " L'intuizione di Fontana e della, permette anche un altro paio di brevi riflessioni. La prima: mentre Moratti e" i competitors del leghista alle regionali ... Lombardia, Majorino: “Fontana ha paura, sta dimostrando debolezza sul piano dei contenuti Gente comune, professionisti, medici, attivisti. Un mix di personalità e professioni per i 60 componenti della lista civica che unisce associazionismo e terzo settore ...Francesco Emilio Borrelli, deputato di Europa Verde: "Non ho mai visto la Lega fare battaglie frontali nei confronti dell’inquinamento dei loro territori da parte delle mafie, perché per loro sono cir ...