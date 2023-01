Maiorca | Dani Rodriguez torna in Galizia ed è pronto a trascinare in Coppa

Leggi su serieanews

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) C’è attesa per il match in programma questa sera tra Pontevedra e. I due club si affronteranno nei sedicesimi didel Re. Mentre in Italia èto ufficialmente la Serie A in Spagna è tempo didel Re e in queste ore si disputano i sedicesimi di finale del torneo. Ieri sera Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.