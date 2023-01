“Maignan? Serve un altro profilo” | l’annuncio in diretta sconvolge tutti

La Gazzetta dello Sport

Dopo l'aggravarsi della situazione, è stato preso un portiere colombiano, un certo Devis ...una risposta, soprattutto mentale, per andare a prendere i tre punti e ricominciare con una ...A Pioli peròun portiere affidabile subito: le condizioni di Mikepreoccupano, il problema al polpaccio perdura e non c'è ancora una precisa data di rientro per il nazionale francese. ... Tatarusanu e Mirante incerti, Sportiello si complica: Milan, senza Maignan sono guai Gli azzurri a San Siro per riprendere la fuga. Le inseguitrici ancora alle prese con infortuni e nodi di mercato ...L'arrivo del portiere colombiano era previsto da tempo: ecco perché oltre a lui potrebbe sbarcare un altro estremo difensore ...