“Madreperla” | la tracklist dell’album del rapper italiano Guè

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Con la sua indiscussa capacità di lasciare il segno a ogni nuova uscita, anticipando e dettando i futuri trend della scena il 2023 si apre con un gigante del rap: Guè. L’artista torna a sorpresa ad appena 13 mesi dal precedente GVESUS (certificato doppio disco di platino) e lo fa con un album che è un vero regalo, sia per i suoi fan della prima ora che per gli appassionati di hip hop:, in uscita il 13 gennaio (Pre-order: https://island.lnk.to/** Presave: https://presave.umusic.com/y6kh22), è infatti prodotto interamente da Bassi Maestro, leggenda della scena. Legati da un rapporto ventennale di stima e amicizia, i due avevano già collaborato in passato, ma è la prima volta che uniscono le forze per un progetto così ampio e complesso. Con una media di un album ogni 18 mesi dal 2011 in poi (e di uno ...