Maddaloni | artisti da tutta Italia per le creazioni del maestro Di Matteo

CasertaNews

... visite accompagnate e concerti esclusivi concome Raiz , Flo , Francesco Di Bella e Dario Sansone . Dal 29 dicembre, Palazzo d'Angelo a(Caserta), Palazzo Riario Sforza a ...In effetti, lo scopo degliera quello di porre in evidenza la vita cittadina "accantonando ... In realtà, come diceva il duca di, non si videro mai tanti presepi a Napoli come nel ... Alla scoperta (gratuita) dei palazzi storici di Maddaloni e Capodrise Al via ‘In Dimora’, alla scoperta dei palazzi storici campani. Alla scoperta dei palazzi storici campani con visite guidate gratutie e ospiti musicali. Nove tra le più belle dimore storiche della Camp ...Nove tra le più belle dimore storiche della Campania aprono le porte ai visitatori per "in dimora", il ciclo di aperture straordinarie gratuite, visite accompagnate e concerti esclusivi con artisti co ...