Madame sui social | “Vittima delle paure dei miei genitori | farò le vaccinazioni necessarie”

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) La cantantesi sta facendo le. L’artista ventenne originaria di Vicenza, Francesca Caelaro, è coinvolta nell’indagine sulle falseanti-Covid che ha portato all’arresto di tre persone (nel suo caso è inscritta nel registro degli indagati per “falso ideologico”). Oggi, dopo un lungo silenzio la rapper viaspiega le ragioni della sua mancata vaccinazione. La cantante(Instagram)“Sono nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici emisure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative” scrive la cantante sottolineando che “proseguo e proseguirò a completare tutte leper me e utili per gli altri”. ...

RaiNews

, la verità sul vaccino: 'Non l'ho fatto perché i miei sono No vax, poi ho cambiato idea' ... la raccomandazione di mascherina a bordo dei voli dalla Cina e altri test a campioneviaggiatori. ...Chiedo ad ogni medico specializzato in ambiti inerenti al Covid una sua opinionevaccini e la ...sottolinea di aver visto "video, documenti, dibattiti, interviste che tutto ciò che mi ... Madame si spiega sui social: "Vittima delle paure dei miei genitori, farò vaccinazioni necessarie" FOGGIA, 04/01/2023 – (AGI) “Proseguo e proseguirò a completare tutte quelle necessarie per me e utili per gli altri”. Lo scrive la cantante Madame, sul suo profilo Instagram, rifernedosi… Leggi ...Madame esce allo scoperto e spiega perché non ha fatto il vaccino contro il Covid. Ma il web l’accusa di omissione. Ricostruiamo la ...