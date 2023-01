Madame si pente dopo l’inchiesta sul falso Green pass | «Sto facendo le vaccinazioni» L’appello ai No vax e ai suoi genitori

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) «Sono nata e cresciuta in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina tradizionale spingendosi su ricerche alternative». È con questa premessa che inizia il racconto diin risposta al suo coinvolgimento neldella procura di Vicenza su presunte finteanti Coronavirus, finalizzate a ottenere il. La cantante rivela che non ha eseguito prontamente il vaccino contro il Covid e non ha effettuato neanche gli altri previsti. E tutte le cure che ha ricevuto sono sempre state naturali, salvo nei casi in cui erano necessarie medicine come antibiotici e cortisonici. «Tuttavia, si fa presto a partire dalla ricerca di un’alternativa e finire in un girone infernale di complottismo. Durante il covid ci cascano». La cantante ...

Fanpage.it

"Ai No Vax dico informatevi a mente lucida" "Una volta arrivata lì capisco che la sua posizione (della madre, ndr ) non era cambiata ma non glielo rimprovero", scrivesu Twitter. "Dopo una ..."Libertà libertà, quanti delitti si commettono nel tuo nome", esclamòRoland mentre veniva ... Secondo questa idea, il mafioso non simai, non si redime e se si, in realtà finge. E ... Caso falsi vaccini, Madame si pente: Ho sbagliato a non vaccinarmi ... In una lunga lettera indirizzata ai suoi fan, Madame prova a fare chiarezza sull’inchiesta che l’ha coinvolta per falsi certificati di vaccinazione ...Madame, coinvolta nell’indagine della procura di Vicenza su false vaccinazioni anti-Covid e tra i Big in gara a Sanremo, rompe il silenzio sui social. Spiega di essere «nata e cresciuta in una famigli ...