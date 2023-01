Madame risponde alle accuse sul vaccino covid Selvaggia Lucarelli la smonta

Leggi su tutto.tv

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Dopo tanto clamore mediatico dato dcontro la cantanteper i falsi vaccini, su cui è intervenuto perfino Amadeus, finalmente l’artista ha rotto il silenzio e spiegato la sua posizione. Tuttavia sembra non aver convinto tanti, tra cui, che ha già provveduto are le sue argomentazioni. Ma andiamo con ordine e scopriamo che cosa ha detto la cantante. Leggi anche: Quando inizia il Festival di Sanremo 2023 La difesa di: “Mi sono spaventata” Manca poco all’inizio di Sanremo 2023 e l’artista in garaha deciso di rompere il silenzio su una vicenda che sta tenendo impegnata la cronaca e non solo, anche la magistratura. Francesca Calearo ha affidato ai suoi social una lunga ...