Madame | Non ho mai fatto il vaccino per il Covid né altri vaccini

ilmattino.it

Francesca Calearo, meglio conosciuta come, finita al centro di un'inchiesta della procura di Vicenza per falso ideologico a seguito ... dove la giovane ammette: "soloho eseguito ...Ci sono così tante cose da dire chesaprei da dove cominciare ma spero con tutto il cuore che qui troviate tutto", scrive, al secolo Francesca Calearo, 20 anni, ripercorre la vicenda ... Madame, la verità sul vaccino: «Non l'ho fatto perché i miei sono No vax, poi ho cambiato idea» Madame torna a parlare dopo essere stata coinvolta nell’indagine della procura di Vicenza su false vaccinazioni anti-Covid. Affida ai social uno scritto dove spiega la sua posizione.La cantante coinvolta nell'indagine della procura di Vicenza: "Ho consultato un infettivologo: farà le vaccinazioni essenziali e necessarie" ...