Madame | “Non ho fatto il vaccino! Io vittima della paura dei miei genitori”

ilmattino.it

La ventenne, al secolo Francesca Calearo, sui suoi profili social scrive: "Mi sono presa del tempo per parlare di questo qualcosa di molto personale. Ci sono così tante cose da dire che...Gli altri indagatiè l'unica indagata nell' inchiesta della procura di Vicenza. I nomi emersi sono centinaia: medici, infermieri, dentisti, professionisti e anche alcuni appartenenti alle ... Madame, la verità sul vaccino: «Non l'ho fatto perché i miei sono No vax, poi ho cambiato idea» Madame esce allo scoperto e racconta la sua verità sul vaccino anti-Covid. La cantante, al centro delle polemiche per essere coinvolta in un’indagine della procura di Vicenza su false vaccinazioni, in ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...