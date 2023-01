(Di mercoledì 4 gennaio 2023), coinvolta nell’indagineprocura di Vicenza su false vaccinazioni anti-Covid e tra i Big in gara al Festival di Sanremo , rompe il silenzio sui social. Spiega di essere «nata e cresciuta...

Gazzetta del Sud

La cantante indagata per false vaccinazioni anti Covid: 'I miei si affidano alla medicina alternativa. Ma ora ho preso coraggio,le iniezioni ...scrive, al secolo Francesca Calearo , 20 anni, sui social. "Sono nata e cresciuta - spiega - in una famiglia che per vari motivi ha iniziato a dubitare dei medici e delle misure della medicina ... Madame: "Farò il vaccino. La mia famiglia dubita della medicina tradizionale"