Macron conferma l' invio di corazzati francesi a Kiev | Mosca | L' Italia è di parte | non può fare da garante per la pace

la Repubblica

04 gen 20:39l'invio di veicoli corazzati a Kiev 'Fino alla vittoria, fino al ritorno della pace in Europa, il nostro sostegno non si indebolira''. Con un tweet, il presidente della Repubblica ...Invece, sulla difesa dei deboli direi che siamo di fronte a una pienadella mia idea, ... duro, tra la premier Meloni e il presidente. Perché non riusciamo ad andare d'accordo con i ... Migranti, l'Italia ancora sotto attacco. Meloni chiede un vertice, Macron conferma la data. Piantedosi: l'omb… AGI - La guerra in Ucraina, la rielezione di Macron, la morte della Regina Elisabetta, la conferma di Sergio Mattarella al Quirinale, l'avvento di Giorgia Meloni a palazzo Chigi. Il 2022 è stato un an ...L’impresa di Gianluca Pavanello è leader nella realizzazione delle maglie sportive. Dal lungo rapporto con il Bologna Calcio a quello con l’università emiliana ...