“Ma perché lo ha fatto” GF Vip | il pubblico condanna il gesto di Attilio Romita verso Nikita

(Di mercoledì 4 gennaio 2023), ildivide il web. L’attuale edizione del GF Vip 7 non smette di concedere sempre grandi colpi di scena. Sono giorni che i fan del programma hanno notata a loro malincuore chePelizon tende a essere continuamente escluda dal gruppo in seguito all’acceso chiarimento avuto con Luca Onestini. E anche ildiconfermerebbe che la casa stia creando un muro contro di lei. Ildinon piace ai fan del programma. A volte il gioco può davvero rivelarsi una dura esperienza. Messi faccia a faccia con se stessi ma anche con le eterogeneità del gruppo di inquilini, i concorrenti non possono che accettare le regole che impone il reality. E per ...

Tag24

... una missione che ritenevamo essenziale per la Chiesa,dove non c'è teologia, la fede non ... Mi resta da segnalare unnuovo e sorprendente, che per me è stato motivo di grande gioia, ...'Mi piacerebbe (e mi auguro che accada) vedere ai funerali di papa Benedetto la scritta 'Santo subito', come fuai funerali di Giovanni Paolo II,Joseph Ratzinger è stato davvero un sant'... Che fine ha fatto la velina bionda di Striscia la notizia Perché è ...