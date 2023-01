“Ma cosa c… ridi?!” GF Vip | Edoardo Donnamaria perde la testa a notte fonda VIDEO

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Che al GF Vip 7 non corra buon sangue tra Dana Saber edè un dato di fatto. Negli ultimi giorni i due si trovano spesso ai ferri corti per qualche frase poco carina di uno o dell’altra. Ora però ci risiamo e forse stavolta i due hanno toccato il culmine (finora) con un’accesa battaglia verbale piena d’offese personali e colpi bassi. Tutto è successo in pienae la prima ad iniziare è stata Dana Saber. La modella marocchina ha iniziato a stuzzicarechiamandolo ‘cane di Loriana’. Poco dopo l’ex volto di Forum ha perso la: “Mi hai dato del cane due volte prima. Te non stai bene, hai il cervello in pappa. Ridi come una cretina sei una pazza. Meglio essere un cane e avere però il cervello funzionante. Ragazzi è arrivato il premio Nobel. ...