M3GAN | la recensione | l’horror sci-fi è già un cult

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Esce oggi in Italiasci-fi di Gerard Johnstone (Housebound) con Allison Williams distribuito dalla Universal Pictures. Dopo Annabelle,ha una nuova regina: la bambola, la migliore amica di ogni bambino Il film prende il via dall’invenzione di una bambola progettata per essere la migliore amica del bambino a cui viene regalata. La scienziata Gemma (Allison Williams), esperta di intelligenza artificiale, assume la tutela di sua nipote Cady (Violet McGraw), che ha appena perso i genitori in un incidente automobilistico. La bambina soffre la loro mancanza e la zia Gemma non riesce a compensare quel vuoto, anche a causa delle tempistiche stringenti con il suo lavoro per un’azienda di giocattoli. Messa alle strette tra lavoro e famiglia, Gemma trova una soluzione ...