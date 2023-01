M3GAN | la recensione del film horror | la bambola assassina 2 0

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Bambole e pupazzi hanno sempre fatto parte dell’immaginario di James Wan, sin dall’esordio con Saw – L’enigmista dove l’inquietante Billy dava alle vittime le istruzioni per sopravvivere alle trappole di John Kramer/Jigsaw. Anche la famiglia è parte integrante della sua poetica, e le due cose si mescolano nel suo nuovo progetto da produttore/soggettista, che segna anche l’inizio della collaborazione tra la sua casa di produzione, la Atomic Monster, e la Blumhouse, la società che ha rivoluzionato l’americano negli ultimi vent’anni. Di questo parliamo, per inaugurare il 2023 con un po’ di brividi, nella nostradiGenere:, fantascienzaDurata: 102 minutiUscita: 4 gennaio 2023 (Cinema) Regia: Gerard JohnstoneCast: Allison Williams, Violet McGraw, Amie Donald, Jenna ...

ScreenWEEK - Cinema e Serie TV

, un horror in puro stile Blumhouse che mette veramente paura. Lo stile della celebre casa di produzione si combina con la tensione prima nascosta e poi esplosiva del cinema di James Wan, qui tra ...alterna generi e toni diversi con risultati alquanto spassosi, mentre gioca con i contrasti per generare ... M3GAN, la recensione M3gan è il primo film "per famiglie" della factory di James Wan, un horror solo in superficie che guarda al cinema di Dante e Columbus ...Lo stile della celebre casa di produzione si combina con la tensione prima nascosta e poi esplosiva del cinema di James Wan, qui tra i produttori oltre ad essere co-autore del soggetto. Al cinema.