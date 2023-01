Lupin III contro Occhi di gatto | il crossover su Prime Video

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) L‘anime giapponesee la serie TVdifesteggiano il loro anniversario dalla messa in onda con untutto inedito che andrà in onda su Amazondistanno per incontrarsi in un unico film, inedito che vedrà il famoso ladro avere a che fare con le tre ladre e sorelle Sheila, Kelly e Tati. Un film che vuole celebrare l’anime giapponese e il suo anniversario dei cinquantanni dalla presenza in TV e i quarantanni dalla messa in onda della serie TV animatadi. La serie ha come protagoniste tre sorelle che gestiscono un bar durante il giorno e di notte si trasformano in ladre di opere d’arte, con l’obiettivo di recuperare la collezione ...

