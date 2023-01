L’uomo più alto del mondo rivela | “Una mattina mi sono reso conto che la mia lingua si era espansa nella mia bocca | non riuscivo a respirare”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Ha 29 annipiùdel. Proveniente dal Ghana il suo nome è Sulemana Abdul Samed per gli amici “Awuche” (Andiamo). La sua altezza di, ben, 2 metri e 89 centimetri (9 piedi e 6 pollici) è stata resa pubblica da un ospedale del Ghana, città natale del ragazzo. Una misura dovuta al fatto che Samed è affetto da una particolare condizione clinica: il gigantismo. Nonperò dati certi dal momento che le misurazionistate fatte in una clinica che non possiede gli strumenti specifici per determinate altezze. È così scattata una vera e propria gara a chi riesce a trovare il modo per misurarlo con precisione. Alla BBC, Samed ha raccontato che la sua situazione è cambiata nel momento in cui ha compiuto 22. Una, svegliandosi si è accorto che qualcosa nel suo corpo non ...