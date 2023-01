L’Unione Europea in guerra con Pechino sul Covid | ma la variante che fa paura arriva dagli Usa

Leggi su open.online

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Puntare gli occhi super cercare quello che già spaventa New York. Qualcuno tre anni fa avrebbe spiegato il curioso caso di strabismo fornendo il ritratto (legittimo) di un’umanità presa alla sprovvista da un virus sconosciuto e imprevedibile. A distanza di mesi, ripetute ondatee varianti diffuse, forse quanto sta accadendo nella gestione di una nuova possibile minaccia sanitaria è oggi la dimostrazione di uno strabismo pandemico senza giustificazioni. Sul fronte europeo è tempo di confronti: tutti attorno a un tavolo gli Stati membri discutono una linea comune per i viaggiatori provenienti dalla Cina con l’obiettivo di arginare una nuova possibile ondata di contagi. I 27 sono convinti: «Ci vuole una linea comune per arginare il pericolo cinese», dicono, ipotizzando possibili dati, eventuali varianti, fantomatici ...