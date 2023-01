Il Sole 24 ORE

... principale regolatore in materia nell', per un totale di 390 ...'accusa per il gruppo di Mark Zuckerberg è di aver violato le ... la stessa autorità di Dublino aveva comminato unadi 405 ...Dopo che la bozza di decisione e' stata sottoposta all'European Data Protection Board,'Authority irlandese ha adottato la decisione finale lo scorso 31 dicembre. Fon 04 - 01 - 23 16:54:11 (0374) 5 ... L’Ue multa Meta per 390 milioni di euro