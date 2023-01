L’Ue dice sì ai grilli sulle nostre tavole | l’assurdità di mangiare insetti per salvare il pianeta

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Roma, 4 gen – Dopo le tarme della farina e la locusta migratoria, ora è il turno deidomestici, il terzo insetto approvato dall’Unione europea. La Commissione Ue ha infatti approvato l’immissione sul mercato di Acheta domesticus, il grillo domestico appunto, originario probabilmente dell’asia sud-occidentale e importato successivamente in America nel XVIII secolo. L’insetto, allevato e venduto soprattutto in Nord America, Cina, Giappone e Thailandia, verrà distribuito in Europa sotto forma di polvere parzialmente sgrassata, secondo quanto prevede il regolamento di esecuzione della Commissione del 3 gennaio 2023.per un’alimentazione sostenibile Continua l’assurda campagna delper trasformare gli europei in dei mangia-a tutti i costi: tutto questo all’insegna ...

Agenzia askanews

