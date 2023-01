Luca Zaia e le intercettazioni su Crisanti | «Io al telefono contro di lui? Non parlavo con un sicario»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)non ci sta. Il presidente della Regione Veneto risponde oggi alle accuse di Andrea, che ha chiesto le sue dimissioni dopo la diffusione delledell’inchiesta sui test rapidi in Veneto. E in due interviste a La Stampa e al Corriere della Sera si difende: «Parlo con dispiacere di questa vicenda, perché il professorl’ho coinvolto e ci ho creduto, è un professionista. Il problema è che si sono susseguite polemiche, dichiarazioni forti. Il tutto, puntualmente, sui giornali. Il che, piano piano ha deteriorato la serenità nella squadra. Ha anche distribuito ai giornalisti dei messaggi tra me e». Come ha detto anche ieri,ribadisce di non aver mai denunciato il professore. Ma poi spiega perché parlava di «schiantarlo» ...