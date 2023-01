Lotito | «Nessun regalo sulle tasse Ora interventi sugli stadi»

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Claudionon è solo il presidente della Lazio, ma a partire da questa legislatura è anche un senatore della Repubblica in quota Forza Italia. Il patron dei biancocelesti è stato uno dei maggiori sostenitori della norma approvata nella legge di Bilancio 2023 che prevede la rateizzazione dei versamenti fiscali per le società sportive, fra L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Fantacalcio ®

Commenta per primo Claudio, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, è stato tra i grandi protagonisti dell'...regalo, fare demagogia è facile, ma le questioni in campo sono ...... ha partecipato a 14 azioni biancocelesti terminate con il gol, comealtro. Rimane il ...a novembre aveva aperto i discorsi sul rinnovo (a 5 milioni a stagione, compresi i bonus): 'Appena ... Lotito: "Nessun regalo, rateizzare le tasse del calcio è la scelta migliore" Claudio Lotito, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui parla della norma 'salva-calcio' inserita nella legge di Bilancio.Lotito su Milinkovic: «Non lo vendo e non l’ho inserito in nessuna trattativa con la Juve». Le parole del presidente della Lazio Il Messaggero questa mattina riporta alcune dichiarazioni di Claudio Lo ...