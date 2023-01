La Gazzetta dello Sport

Claudio, presidente della Lazio e senatore di Forza Italia grazie alle elezioni del 25 settembre, è stato uno dei protagonisti dell'approvazione della norma sulla rateizzazione dei versamenti fiscali ...Il motivo, lo ribadisce: 'Non ho nessuna intenzione di cederlo in prestito, nemmeno con ... Intanto è fuori alla prima in cui il campo dello stadio Via del Mare non consentirà chissà... Lotito: "Ma quale regalo. Rateizzare le tasse è stata la scelta più giusta" Il suo sorriso illumina la Lazio: il dolore alla caviglia è passato, Milinkovic è tornato. Meravigliosamente spocchioso come un tempo: «Sapete dove trovarmi se avete bisogno di ...Dopo un solo giorno di riposo per il primo dell’anno la Lazio è subito tornata in campo. Primo allenamento del 2023 a Formello per i biancocelesti, pronti per la ripartenza ...