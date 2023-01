Lotito | «Calcio lasciato senza ristori da chi doveva tutelarlo»

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Claudio, presidente della Lazio, ha parlato dei prossimi passi da fare per il mondo del: le sue dichiarazioni Claudioha parlato dei problemi in Serie A e dei prossimi passi da fare per il mondo delitaliano. Le dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. RATEIZZAZIONE TASSE – «Siamo intervenuti per risolvere il problema e credo sia stata trovata una soluzione ragionevole grazie all’impegno di Forza Italia, del presidente Berlusconi e di tutto il governo che, con il premier Meloni, ha garantito a tutto lo sport italiano gli strumenti per poter contrastare una crisi dovuta all’emergenza Covid e aggravata dal caro bollette. Gli esecutivi precedenti, quello Conte e Draghi, avevano dato risorse minime allo sport italiano mentre, al contrario, il mondo del cinema ha ricevuto a sostegno un ...

insiste anche su Bonazzoli con la Salernitana, ma è più difficile avere il vice - Immobile ...è stato impegnato con qualcosa di più importante negli ultimi tempi (l'emendamento Salvain ...Molto più conveniente per il club del presidente, la pista che porta a Luca Pellegrini . In ...che precede la ripresa del campionato e inevitabilmente l'attenzione è rivolta più al... Calcio: Lazio. Sarri 'Non so se faremo mercato, parlerò con Lotito' Il suo sorriso illumina la Lazio: il dolore alla caviglia è passato, Milinkovic è tornato. Meravigliosamente spocchioso come un tempo: «Sapete dove trovarmi se avete bisogno di ...'Non penso ci siano grandi possibilità di migliorare la squadra' ROMA (ITALPRESS) - 'Non so se il nostro mercato è aperto, Lotito è stato impegnato in qualcosa di più importante negli ultimi tempi. Qu ...