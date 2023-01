L' orrore vicino a Benedetto XVI | la guerra nella Chiesa e Madame | quindi | oggi

ilGiornale.it

- Scrive Repubblica che con l'Autonomia pensata da Calderoli ai cittadini del Nord andrebbero più soldi, o meglio "resterebbero" più denari, che a Napoli. Poche cose in Italia sono certe come il fatto ...... come sostengono molti, quel primato per me lo conserva ancora The Outside , ma ci va molto. ... ma cosa mi rappresenta in un'antologia dell'Quindi, oggi...: Spelacchio nella cappella del Mater Ecclesiae, la scuse assurde di Madame sui vaccini e don Georg Gänswein ...Découvrez les t-shirts drôles sur Amazon.Non importa se si tratta di storie della buonanotte, di avventure durante il semestre all’estero o di umoristici peccati di gioventù: Semplicemente, condividia ...