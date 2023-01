“Lontani ma vicini” Ida Platano | il pubblico di UeD è certo | tornerà presto da Riccardo Guarnieri

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Idaha abbandonato da settimane Uomini e Donne, eppure l’attenzione mediatica sulla dama non crolla. Nei giorni scorsi Ida e Alessandro hanno postato alcuni scatti social sul Instagram del loro capodanno. Un capodanno, il primo da coppia, trascorso con tanti amici e insieme a Gemma Galgani che con la dama ha stretto un legame solidissimo motivo, tra l’altro, delle continue cattiverie di Tina Cipollari. Nelle ore scorse tuttavia un messaggio non è passato inosservato, in molti sono convinti che sia rivolto in qualche maniera a. Il cavaliere tarantino, da parte sua, sta cercando di riconquistare Gloria Nicoletti. Al magazine di Uomini e Donne ha raccontato che vorrebbe stupire Gloria Nicoletti, la dama che ha ripreso a frequentare dopo l’uscita dal programma dell’ex Ida. “Mi piacerebbe farle un piccolo ...