Agenzia ANSA

Prima ancora che il sole sorgesse un gruppo di suore era gia' in fila a Porta Sant'Anna, altre invece stazionavano all'ingresso di piazza San Pietro accanto ad altre decine die turisti. Sono circa 135 mila i pellegrini che hanno deciso di rendere omaggio al papa Emerito Benedetto XVI nei primi due giorni di camera ardente, un dato decisamente superiore alle ...... e il primo funerale presieduto da un Papa di un suo predecessore, dopo l'di 135milaaccorsi in due giorni per l'ultimo saluto. Si terranno domani, 5 gennaio, alle 9.30 le solenni esequie ... L'onda di fedeli per Ratzinger, 135mila in due giorni - Mondo Prima ancora che il sole sorgesse un gruppo di suore era gia' in fila a Porta Sant'Anna, altre invece stazionavano all'ingresso di piazza San Pietro accanto ad altre decine di fedeli e turisti. Sono ...La Reggia di Colorno (Parma), dove è in corso la mostra di Nino Migliori 'L'arte di ritrarre gli artisti', continua a proporre le esperienze di autori italiani e internazionali che hanno adottato la f ...