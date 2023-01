Lombardia | ecco la lista civica di Majorino | un’accozzaglia in lotta per la canna libera

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) Un mix che più radical e barricadero non si potrebbe. Lache sostiene Pierfrancesco, il candidato dem a governatore della, è una sfilata di personaggi più o meno noti. Tutti accomunati dalla difesa a oltranza dei cosiddetti diritti civili, tanto cari alla retorica di sinistra. Come se gli altri schieramenti fossero contrari ai diritti. Laperè una caravanserraglio Si va dal paladino della legalizzazione dellabis e dei diritti Lgbt al virologo di grido, ora in disgrazia, Francesco Pregliasco. Che sogna di guidare l’assessorato alla Sanità. E poi Michele Usuelli di +Europa, candidato nelladiprima che il suo partito ...

Corriere Milano

... conversazioni, lavorii mentali di tutta la. Certi automobilisti si ritrovarono chi in ... Le cose stavano in un certo modo e non avrebbero potuto stare in nessun altro,tutto. Tanto che ...E inindispensabile".quindi che il candidato dem ed europarlamentare del Pd Pierfrancesco Majorino che si prepara ad affrontare come candidato del centrosinistra Attilio Fontana e ... Lombardia, la partita del Pirellone tra social e «guru»: ecco dove investono i candidati alla Regione Manca poco ormai all’appuntamento delle elezioni regionali in Lombardia, previste per le giornate di domenica 12 febbraio e lunedì 13 ...Milano - Sei anni fa ad Annone Brianza (Lecco) un cavalcavia crollò sotto il peso di un trasporto eccezionale causando la morte di Claudio Bertini, 68 anni. Il primo di una lunga serie di incidenti (c ...