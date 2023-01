La Gazzetta dello Sport

L'Atalanta acciuffa una partita che sembrava persa ed evita il quarto k.o. di fila, ma non si può parlare di rilancio. Contro lofinisce 2 - 2. Dopo i gol segnati nel primo tempo da Gyasi (8') e Nzola (31'), nella ripresa la squadra di Gasperini centra la rimonta con le reti dei "panchinari". Prima Hojlund al 77', poi ...Informazioni sull'autore del post Redazione See author's posts Redazione Articoli correlati Cronaca Lae provincia Corniglia, giovane aggrappato a un muraglione salvato da Vigili del Fuoco e ... Lo Spezia scappa, l'Atalanta si salva coi gol della panchina. Ma niente svolta... Spezia-Atalanta 2-0, Torino-Verona 0-0. I liguri puniscono la Dea con due squilli, mentre i granata non sfondano contro il Verona.La giovane mamma è stata uccisa il 12 giugno 2021 con 15 coltellate. L'uomo era intercettato per un'altra indagine e così gli inquirenti si sono trovati con la prova del delitto ...