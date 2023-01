Lo scherzo social di Blake Lively | con il pancione in palestra

Leggi su news.robadadonne

(Di mercoledì 4 gennaio 2023)e Ryan Reynolds sono in attesa del loro quarto figlio e suinetwork continuano a far impazzire i fan con la loro, ormai proverbiale, ironia. Nel suo ultimo post Instagram, infatti, l’attrice ha pubblicato un doppio scatto che ha letteralmente spopolato sul web ed è stato molto apprezzato dai fan, sia per la verve comica dell’ex Gossip Girl, sia per il contenuto tenerissimo.ha posato accanto al suo personal trainer in due foto, scattate a distanza di tempo l’una dall’altra, ma la differenza è lampante: in una delle immagini uno di loro due è molto diverso. La caption poi è esilarante: Sto seguendo il programma di @donsaladino da mesi. Qualcosa non funziona. Ovviamente l’attrice si riferisce alla sua pancia, piatta e con i muscoli sottolineati prima, e rotonda con il ...