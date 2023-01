LIVE Trevisan-Swiatek | Italia-Polonia United Cup in DIRETTA | l’azzurra a caccia dell’impresa

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.58: E’ la seconda gara della sfida trarispettive vincitrici dei gironi E e B. Per la selezione azzurra dopo l’inizio spumeggiante grazie al successo di Musetti su Michalski, è il momento della missione impossibile, con la toscana che dovrà vedersela contro la numero 1 al mondo. 4.55: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alladella sfida tra Martinaed Iga, secondo match valido per la city final diCup 2023 di tennis LADI MUSETTI-MICHALSKI DALLE 3.30 Buonasera a tutti e benvenuti alladella sfida tra Martinaed ...

Il Team Italia è composto da Matteo Berrettini, Marco Bortolotti, Lucia Bronzetti, Lorenzo Musetti, Camilla Rosatello, Martina Trevisan e Andrea Vavassori: il capitano è Vincenzo Santopadre (coach di Musetti). ITALIA - POLONIA UNITED CUP Mercoledì 4 gennaio Sessione diurna - dalle ore 03:30 Martina Trevisan vs Iga Swiatek (streaming disponibile sul sito dell'emittente e sulla piattaforma SuperTennix)