LIVE Tournée 4 Trampolini | Innsbruck 2023 in DIRETTA | tutti contro Granerud nella prima tappa austriaca

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.33: Zyla arriva a120.5 metri, punteggio di 115, un po’ in calo il polacco rispetto a Oberstdorf 13.32: Ora Naoki Nakamura (Giappone)-Piotr Zyla (Polonia) 13.31: Buon salto di Zajc che supera il turno con un salto da 122.5, punteggio di 119.2 13.31: Kobayashisi ferma a 114 metri, punteggio di 99.8 13.28: Tra poco lasfida in programma Timi Zajc (Slovenia)-Ryoyu Kobayashi (Giappone). Il primo a saltare sarà proprio lui, il giapponese trionfatore nelle ultime due edizioni 13.26: Nelle sfide dirette Insam se la vedrà con Lindvik e Cecon: mission impossible per gli azzurri che proveranno a fare il meglio possibile 13.24: L’Italia risponderà presente, come a Garmisch, con Alex Insam e Francesco Cecon che hanno conquistato la terza ...