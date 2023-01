LIVE Tournée 4 Trampolini | Innsbruck 2023 in DIRETTA | Kubacki sfata il tabu Innsbruck ma Granerud avvicina il trionfo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.28: Grazie per averci seguito e buon pomeriggio 15.27: Per oggi è tutto, l’appuntamento è per venerdì a Bishofschofen, nel pomeriggio che assegna il titolo. 15.26:con 877.8 punti mantiene la testa della Tournèe, secondocon 854.5, terzo Lanisek con 823.5, quarto Zyla con 807.5, quinto Stoch con 798.0 15.23: Così la top ten della gara di: 1Dawid POL 265.2 2Halvor Egner NOR 261.7 -3.5 3 LANISEK Anze SLO 258.8 -6.4 4 KRAFT Stefan AUT 255.0 -10.2 5 STOCH Kamil POL 249.2 -16.0 6 LINDVIK Marius NOR 246.2 -19.0 7 HAYBOECK Michael AUT 239.1 -26.1 8 TSCHOFENIG Daniel AUT 234.3 -30.9 9 HOERL Jan AUT 233.7 -31.5 10 ZYLA Piotr POL 231.5 -33.7 15.21: ...