(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.52 A 1’28” un quartetto composto da Eiduka, L. Weng, Faehndrich e Bergane. 14.50 Dopo 7,9 km il quartetto di testa ha 1’08” di vantaggio sulle inseguitrici Urevc, Brennan, Hennig, Slind, H. Weng, Niskanen, Theodorsen e Stadlober. 14.48 Raggiunta! Sono in quattro ora: Parmakoski,, T. Weng e Kalvaa. 14.47: Grande accelerazione del gruppetto inseguitore che si avvicina prepotentemente a. 14.46: Comarella è 3oma a 2?, Ganz 34ma a 2’02”, Pittin 45ma a 3’01” e Di Centa 49ma a 3’31”. 14.45: A 1’04” Hennig, Urevc, H. Weng, Niskanen, Theodorsen, Slind, Stadlober, Brennan. 14.44:ha percorso i primi 6,6 km in 15:21. Dietro stanno continuando a rosicchiare terreno e ora il distacco dalla ...

OA Sport

Dal 7 al 15 gennaio l'OceanPark di Alicante proporrà eventi per adulti e bambini in una area ... a cura di Agenzia InLiguria e in collaborazione con ENIT, alla presenza dioperator e agenti ...... la partecipazione è gratuita; per iscriversi è necessario inviare una mail a fondazioneamon@. Isi concluderanno ai Giardini Baltimora. Insieme alla guida, sarà possibile incontrare ... LIVE Tour de Ski 2023, 20 km pursuit Oberstdorf in DIRETTA: Pellegrino terzo tra i maschi! Karlsson momentaneamente davanti nella gara femminile Il valdostano recupera un minuto a Klaebo, che vince la prova, e rientra in gara per a generale del Tour de Ski: bene anche De Fabiani ...Un gennaio ricco di appuntamenti per gli amanti del soul jazz grazie al ritorno in Italia di Frank McComb, affermato cantante, musicista e produttore americano. Un tour che toccherà le principali citt ...