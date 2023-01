LIVE Tour de Ski 2023 | 20 km pursuit Oberstdorf in DIRETTA | De Fabiani e Pellegrino vogliono la top 10

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.04: A inseguire Klaebo, dunque saranno per primi i suoi due connazionali che proveranno a metterlo in difficoltà in una tappa fondamentale nell’economia del, Simen Hegstad Krueger e Didrik Toenseth. 11.01: In campo maschile tutti contro Johannes Hoesflot Klaebo, che partirà per primo, in una gara che ha come riferimenti i distacchi accumulati ieri nella 10 km a tecnica classica. 10.58: Si tratta del quarto di sette appuntamenti della ormai consueta gara itinerante a cavallo tra la fine e l’inizio dell’anno, che quest’anno è scattata dalla Svizzera e prosegue in Germania e si chiude in Italia. E’ la XVII edizione della manifestazione nata nell’inverno 2006-07 e foriera di un’autentica rivoluzione interna allo sci di fondo. 10.55: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla ...

