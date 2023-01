LIVE Sci alpino | Slalom Zagabria 2023 in DIRETTA | tutto pronto per la gara | Shiffrin sfida rivali e un pendio con poca neve

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLODI GARMISCH ALLE 15.40 E ALLE 18.45 I PETTORALI DI PARTENZA DELLO12.05 Si apre, quindi, la due giorni di, dato che domani allo stesso orario si replicherà la prova tra i rapid gates, dopodichè le atlete si trasferiranno a Kranjska Gora per due giganti. 12.00 Buongiorno e benvenuti a, tra 30 minuti esatti prenderà il via il primovalevole per la Coppa del Mondo di scifemminileLa classifica della Coppa del Mondo Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel primodi(Croazia) valevole per ...