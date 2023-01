LIVE Sci alpino | Slalom Zagabria 2023 in DIRETTA | Shiffrin detta legge | tra poco le azzurre Seconda manche alle 16 30

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLODI GARMISCH15.40 E18.45 I PETTORALI DI PARTENZA DELLO13.34 La svedese Emelie Henning sbaglia ed è fuori. 13.34 La statunitense Katie Hensien si ferma in 32a posizione a 4.34. 13.33 La norvegese Bianca Bakke Westhoff commette un errore ed è fuori a sua volta. 13.32 La statunitense Ava Sunshine esce con un errore già nel primo tratto. 13.31 La francese Marie Lemure non va oltre la 32a posizione a 4.61. 13.30 La statunitense Nina O’Brien chiude 34a a 4.83 13.29 Vera Tschurtschenthaler esce di scena in avvio dopo un errore. Peccato. 13.28 Lara Della Mea (n° 42) arriva al primo intermedio con 59 centesimi di ritardo, diventano 1.93 a metà pista, quindi chiude in 31a ...

Lo slalom maschile (prima manche alle 15.40, seconda alle 18.45), con sette azzurri iscritti, che andrà in scena a Garmisch Partenkirchen (Germania) domani, mercoledì 4 gennaio, aprirà… SCI ALPINO - Giornata di Coppa del Mondo di sci alpino dedicata ai pali stretti: a Zagabria, Mikaela Shiffrin vuole portarsi a -1 da Lindsey Vonn, a Garmisch