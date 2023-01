LIVE Sci alpino | Slalom Zagabria 2023 in DIRETTA | Shiffrin detta legge | poi Swenn Larsson e Vlhova

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLODI GARMISCH ALLE 15.40 E ALLE 18.45 I PETTORALI DI PARTENZA DELLO12.50 Paula Moltzan è ottima in alto con soli 7 centesimi da, arriva a metà pista ma sbaglia ed è fuori! Troppi rischi! Peccato! 12.48 L’austriaca Katharina Truppe sbaglia troppo ed è nona a 2.00. Con la statunitense Paula Moltzan chiudiamo il gruppo delle 15. 12.47 Leona Popovic (n° 13) tiene bene in alto con 28 centesimi, diventano 99 a metà pista, quindi arriva in ottava posizione a 1.87 crollando nel finale. Pronta alla partenza l’austriaca Katharina Truppe. 12.46 Ali Nullmeyer perde solo 31 centesimi in vetta, diventano 76 a metà pista, quindi chiude al quinto posto a 1.21, davanti a Holdener. Al via ora la croata ...

