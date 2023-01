LIVE Sci alpino | Slalom Zagabria 2023 in DIRETTA | la pista inizia a rovinarsi | ora le prime 20 della classifica

(Di mercoledì 4 gennaio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLODI GARMISCH ALLE 15.40 E ALLE 18.45 16.41 Andrea Filsera subire larovinata, perde progressivamente e crolla in settima posizione a 54 centesimi, alle spalle di Rossetti. Al via ora la svizzera Elena Stoffel, 21a nella prima manche con 22 centesimi su Stjernesund. 16.40 Mina Fuerst Holtmann non dura che poche porte e esce subito. Tocca ora alla tedesca Andrea Filser, 22a dopo la prima manche con 20 centesimi su Stjernesund. 16.39 Jessica Hilzinger lascia subito tutto il suo margine in vetta, continua a perdere e finisce al terzo posto a 9 centesimi con una bella rimonta finale. Pronta al via la norvegese Mina Fuerst Holtmann, 23a a metà gara con 16 centesimi di vantaggio. 16.37 Thea ...

OA Sport

... valido per la Coppa del Mondo 2022/2023 dialpino. Si torna in pista per la prima gara dell'... COME VEDERE LA GARA IN TV START LIST IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O ...... Franco Bragagna ore 01:10 Salto con gli: Coppa del Mondo 2022/2023 Quattro Trampolini HS 137 (...durata degli eventi in onda sui canali *** LE GARE IN DIRETTA IN STREAMING 24 ore su 24 -... LIVE Sci alpino, Slalom Zagabria 2023 in DIRETTA: inizia la seconda manche con l'incognita della pista SALTO CON GLI SCI - Prosegue la 71ma edizione della Tourneé dei Quattro Trampolini con la terza gara di Innsbruck, la prima in Austria.CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28: La nostra DIRETTA LIVE scritta termina qui. Grazie a tutti per averci seguito e buon proseguimento di giornata! 15.27: Il prossimo appuntamento con il Tour ...